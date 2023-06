Valstagna. Finisce fuori strada, auto fa un volo di 20 metri

Poco dopo le 16:30 di oggi, 11 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada tra Foza e Valstagna per soccorrere un automobilista finito fuori strada al secondo tornante, precipitando nel torrente in secca Val Franzela, rimanendo ferito. L’uomo finito fuori strada, per cause in corso di accertamento dalla polizia locale di Bassano, è letteralmente volato nel vuoto per circa 20 metri, finendo 6 metri più in basso nel greto del torrente.