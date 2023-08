Padova. Ferragosto in Prato della Valle, la magia dei fuochi

PADOVA - Una tradizione, un appuntamento fisso per i padovani e per i turisti che restano in città a Ferragosto. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio in Prato della Valle non ha deluso nemmeno quest'anno.

Tutto ha avuto inizio alle 21 con il concerto curato da Radio Company che ha portato al cospetto di Santa Giustina gli artisti del momento più amati tra i giovani.

Serrati i controlli con uno schieramento di 150 uomini e donne delle forze dell'ordine. Ma il vero momento clou è arrivato alle 23.30. Un vortice di luci e musica ha tenuto tutti con lo sguardo all'insù. Lo spettacolo, organizzato dalla Parente Fireworks, come ogni anno ha avuto un occhio di riguardo nell'utilizzare polveri non inquinanti e poco rumorose per non spaventare gli amici a 4 zampe.