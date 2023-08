PADOVA - Quello padovano sarà un Ferragosto all'insegna delle proposte culturali. Con la maggior parte dei musei che rimarranno aperti e le mostre fruibili, in maniera che i turisti e i residenti che saranno in città possano immergersi nella bellezza dell'arte. In occasione dei festeggiamenti organizzati a due anni dal riconoscimento Unesco, tra l'altro, durante l'intero mese di agosto per chi abita a Padova, o in provincia, e per gli studenti universitari fuori sede, c'è la possibilità di entrare gratis nei siti del polo museale comunale, fatta eccezione per la Cappella degli Scrovegni, all'interno della quale si potrà accedere pure domani dalle 9 alle 22, con l'opzione imperdibile della suggestiva visita serale. Non si pagherà il biglietto, quindi, al Museo Eremitani, a Palazzo Zuckermann, a Palazzo della Ragione che è una delle tappe più gettonate dell'itinerario trecentesco dell'Urbs Picta, e al Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea attiguo alla Sala Rossini del Pedrocchi. È consigliata la prenotazione da effettuare con un giorno di anticipo perchè si prevede un massiccio afflusso di persone.

Le proposte

È molto ricca, dunque, l'offerta per la settimana ferragostana (compreso domani) al complesso del Museo Civico Eremitani dove, oltre alle tradizionali esposizioni nelle due sale egizie, in quella riservata all'omino Mesopotamico e l'altra dedicata alla Croce di Giotto, sono state allestite pure due mostre, aperte dalle 9 alle 19. La prima, curata da Francesca Veronese e Stefano Annibaletto, si intitola "Analogie" e ospita le bellissime opere del Maestro Giorgio Vigna che, collocate in mezzo ai reperti archeologici, danno vita a un mix di enorme suggestione. La seconda rassegna è denominata "All'ombra di Canaletto. Paesaggi e capricciose invenzioni del Settecento veneziano", con quadri provenienti dalle Gallerie dell'Accademia di Venezia (il dipinto di Canaletto, però, è già stato restituito) da collezioni private e dagli stessi Musei Civici patavini. Allo Zuckermann, invece, dalle 10 alle 19 è possibile vedere "Small", l'esposizione di 90 oggetti di piccole dimensioni appartenenti alla collezione Bortolussi, che è suddivisa in 4 sezioni: "piccole funzioni", "piccole routine", "piccoli vizi", "piccole connessioni". A proposito di Urbs Picta, sempre domani c'è un'altra opzione di grande interesse per gli appassionati di arte: dalle 17,30 alle 18,15 si può effettuare una visita guidata ali Battistero del Duomo, patrimonio Unesco per gli affreschi trecenteschi, capolavori di Giusto de Menabuoi.

L'Ateneo

Molto nutrita, poi, è l'offerta culturale che arriva dall'Università. Fatta eccezione per oggi, nella settimana di Ferragosto, e quindi anche domani, infatti, rimarranno aperti tutti i poli museali, tra i quali c'è l'Orto Botanico, il secondo sito cittadino patrimonio mondiale dell'Umanità, che ospita 6mila piante di 3mila specie diverse, tra cui la celeberrima "palma di Goethe". Ma ci anche altre location molto interessanti da visitare come il Museo della Natura e dell'Uomo inaugurato di recente a Palazzo Cavalli, fruibile pure domani e dopodomani dalle 10 alle 19, all'interno del quale è possibile effettuare un viaggio attraverso il tempo che mette in relazione l'essere umano e appunto la natura, raccontando le complessità della Terra in un'ottica evolutiva; raccoglie 200mila reperti naturalistici e antropologici ed è nato dalla fusione di 4 collezioni storiche: Mineralogia, Geologia, Paleontologia, Zoologia e Antropologia. Il biglietto unico, che comprende la visita pure all'Orto Botanico, costa 16 euro. Porte aperte nei medesimi orari, inoltre, al Museo di Geografia, al Museo delle Macchine "Enrico Bernardi", e al Museo di Storia della Fisica "Giovanni Poleni".

La curiosità

Infine, per piccoli gruppi composti al massimo da 5 persone, domani giorno di Ferragosto ci sarà l'opportunità straordinaria di salire sulle impalcature montate attorno al Gattamelata per ammirare "a tu per tu" il capolavoro assoluto di Donatello, sul quale sono in corso le indagini diagnostiche propedeutiche al restauro: gli interessati alla visita on demand, quindi, devono inviare una mail all'indirizzo biglietti@ilsantodipadova.it. In alternativa le viste guidate sono fissate venerdì sabato e domenica dalle 9 alle 11 (l'ultimo accesso è alle 10,30), e sempre il venerdì e il sabato pure dalle 17 alle 20.