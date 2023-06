Degrado a Padova, con il camper sull'aiuola per non pagare il parcheggio. Il video

PADOVA - A stupire, in negativo, è un filmato di una telecamera della videosorveglianza puntata sul posteggio a pagamento di piazza Rabin. L'occhio elettronico ha registrato un camper posteggiato di colore bianco, di proprietà di una famiglia nomade, salire su un'aiuola, con un po' di difficoltà, e lasciare il parcheggio senza pagare la tariffa giornaliera. La tecnica per aggirare le sbarre, sarebbe stata utilizzata in più di una occasione sempre da alcuni nomadi.