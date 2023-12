Confartigianato Castelfranco Veneto saluta il 2023, il presidente: «Anno positivo ma rimane il nodo occupazionale»

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Confartigianato Castelfranco Veneto saluta il 2023 con un bilancio positivo: 1.134 associati, 2.249 lavoratori, 14.090 ore di formazione, 3,1 milioni di euro di fatturato per servizi e 250 milioni di euro di volume d’affari. A questi numeri in crescita però, si affianca anche il nodo dell’occupazione caratterizzato dalla continua ricerca di personale da parte delle imprese. Tra le figure più “assenti” quelle del settore edile e meccanico. A fare il punto della situazione in questa intervista è il presidente Maurizio Cattapan: «Molte delle nostre aziende associate non riescono a trovare persone da impiegare nelle priorità attività. È un tema sul quale abbiamo lavorato molto in questi anni soprattutto attraverso lo strumento dell’apprendistato duale con le scuole superiori». Il progetto oggi coinvolge 60 studenti, 80 imprese (34 associate a Confartigianato Castelfranco). È un lavoro che sta dando risultati e soddisfazione - spiega - permane nei giovani un po’ la credenza che l’artigiano sia solo quello che si sporca le mani ma oggi non è più così”. Il punto sul 2023 è stato fatto oggi, 12 dicembre, al ristorante Tamburello di Castelfranco Veneto alla presenza anche dei vicepresidenti Andrea Scapinello e Michele De Marchi, del consigliere Guglielmo Frasson e del segretario Dino Bonetto e di alcuni consiglieri.

