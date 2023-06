Padova. Berlusconi, minuto di silenzio al Consiglio comunale: Gallani e Nalin escono dalla sala

PADOVA - Chi se ne va, chi resta seduto per protesta. E chi se ne va perché in lutto. Consiglio comunale animato questa sera, 14 giugno. Nella giornata dei funerali per Silvio Berlusconi il Consiglio ha deciso di osservare un minuto di silenzio prima di dare inizio ai lavori. Ed ecco che Chiara Gallani e Marta Nalin, entrambe ex assessore della giunta Giordani 1, si sono alzate per abbandonare la sala.

In dissenso verso il "tributo" al Cavaliere.

Ma non sono le sole ad aver esternato una forma di protesta. I due consiglieri del Partito Democratico Caterina Coppo e Alessandro Tognon sono rimasti seduti mentre i loro colleghi si alzavano. C'è di più. Roberto Carlo Moneta, Forza Italia, se ne è andato perché «ritengo quantomeno irrispettoso e inopportuno che la nostra Amministrazione non abbia annullato il Consiglio comunale». (video Nuove Tecniche - Giorgia Bellavia)