Padova. Ulss Euganea, 366 assunzioni entro marzo. La Cisl: «Andranno a coprire il turnover»

PADOVA - Sono state autorizzate dalla regione Veneto le assunzioni a tempo indeterminato di 366 operatori sanitari, medici, infermieri, oss, tecnici sanitari e personale amministrativo. Ne dà notizia la Cisl, questa mattina 7 dicembre.

Il personale che verrà inserito coprirà l’organico in turnover cioè come spiega il coordinatore Cisl Fp sanità Fabio Turato: «Non sono risorse aggiuntive, ma vanno a copertura di quei contratti già cessati». Una boccata d’ossigeno per la situazione più volte denunciata dai sindacati sulla carenza del personale. Molte le criticità soprattutto in alcuni reparti dove la presenza di pazienti positivi al Covid-19 è ancora persistente. Le aree che necessitano di maggiore personale, circa dell’80% di quello che arriverà entro marzo, sono dell’Alta e Bassa padovana. (video di Madeleine Palpella)