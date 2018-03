Violento frontale tra due auto all'incrocio: tre persone ferite

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Incidente stradale alle 22 di ieri, sabato, con un violentotra due auto per un. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale berica all’incrocio tra viale Eretenio e ponte Furo un’utilitaria si è scontrata contro un suv. Sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno trasportato ladell’auto all’ospedale San Bortolo per gli accertamenti sanitari del caso. L’autista del suv è uscito illeso dal sinistro. Sul posto anche i vigili del fuoco che in circa un’ora hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e ripristinato la piena circolazione del traffico.