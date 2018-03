Cocaina pura dal Perù per 500 mila euro: c'è l'ombra della 'ndrangheta

di Luca Pozza

VICENZA - C'è. È l'ipotesi sulla quale stanno indagando gli investigatori dellae la(che ha aperto un ulteriore fascicolo per associazione a delinquere) dopo il ritrovamento di 2 kg di cocaina purissima (pari all'87% di principio attivo) per un valore sul mercato di circa 500 mila euro, occultati all'interno di una finta levigatrice, risultata poi essere inutilizzabile e quindi falsa.Nel febbraio 2017 il macchinario era arrivato in un'azienda di logistica di Schio a bordo di un tir. Dopo una, il carico era stato intercettato all'ingresso della frontiera a Trieste e poi seguito a distanza dagli agenti triestini e poi di Venezia, sino all'uscita del casello di Thiene, sulla A31 Valdastico. A Schio il carico è stato bloccato (il camionista e il titolare della ditta di logistica sono risultati estranei alla vicenda) e smontato con l'aiuto dei vigili del fuoco: all'interno era stato. L'operazione portò all'arresto dello scledense, mentre fu indagato anche un altro scledense,50enne. Dalle indagini è emerso che Carollo era co-titolare di un'azienda con sede in Perù, da dove è partita la cocaina purissima.Ora l'inchiesta si amplia: gli investigatori ritengono che dietro alla coppia si nasconda un'organizzazione criminale ben strutturata a livello internazionale. I due vicentini, oltre al reato dell'importazione della droga, sono oraIn particolare Carollo in passato aveva avuto rapporti con elementi calabresi.