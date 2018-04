«Lei ha vinto 950mila euro», è una truffa, 60enne ne perde 30mila

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Quandoera troppo tardi: i suoi, risultati poi essere finiti su un conto estero, in Nigeria, sono svaniti e sarà quasi impossibile recuperarli. E così ad una signora vicentina di 60 anni, residente in città, non è rimasto altro che rivolgersi alladove ha denunciato l'episodio.Agli agenti la donna ha raccontato di aver ricevuto una prima mail di questo tenore: «Complimenti,». A spedirlo, dagli Stati Uniti, una compagnia telefonica statunitense (realmente esistente secondo le indagini della polizia) che si chiama Simroaming.us, ma ovviamente ignara della truffa. A conferma della veridicità della vincita alla signora arriva prima una mail con la fotocopia della carta di credito intestata a suo nome e poi un altro messaggio, questa volta dalla Fatf (il corrispettivo americano della Guardia di Finanza italiana) che la avvisava di possedere in deposito un plico con la Visa pronto ad essere spedito.La signora non si è insospettita quando le sono stati chiesti 9 mila euro per il fondo assicurativo, né quando è stato necessario pagare il 9,5% della vincita per i dazi e poi ulteriori 10 mila euro per le tasse: in totale circa 30 mila euro. Quando le è arrivata una mail con un'ulteriore richiesta di denaro ha però capito che c'era qualcosa che non andava: a quel punto ha contattato la Visa, da cui avuto la certezza di essere stata truffata. Da qui la decisione di recarsi in