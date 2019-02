Accusato di tre rapine in negozi con il taglierino: 47enne in carcere

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Per Simone Azzolin, 47 anni, residente a Vicenza, personaggio già noto alle forze dell'ordine, è arrivato il. Accusato di aver compiuto, nell'arco di pochi mesi, tre rapine in città, armato di taglierino, per l'uomo è scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. E così ieri il rapinatore seriale è stato trattoe successivamente è stato eseguitaL'ultimo colpo messo a segno dal rapinatore, durante la quale era rimasta ferita una commessa, è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 8 gennaio alla profumeria "Bellezza oggi" di Borgo Scroffa. Nell'occasione l'uomo aveva puntato il taglierino contro una donna, che era un'amica della titolare del negozio: con l'arma in pugno l’aveva minacciata e ordinato di aprire la cassa, ma lei non sapeva realmente come fare. E così il rapinatore l'ha spinta con forza dentro il magazzino e, dopo aver preso l’incasso della giornata, 300 euro, si era dato alla fuga a piedi. A incastrarlo sono state le, grazie alle quali gli inquirenti sono arrivati a lui.Gli altri due colpi di Azzolin risalivano all'estate scorsa: a giugno aveva rapinato un negozio di calzature a Borgo Santa Lucia e il mese successivo aveva colpito al market Ipersoap, in via Ragazzi del ’99, minacciando la dipendente del negozio sempre con il taglierino. Al vaglio degli inquirenti ci sono altri episodi dei quali lo stesso rapinatore potrebbe essere stato responsabile.