Pugni e calci al soldato Usa per rubargli l'iphone: 3 arresti, 2 sono nomadi

di Luca Pozza

VICENZA - L'hanno, colpendolo con, fratturandogli uno zigomo e una costola, con l'obiettivo, poi riuscito, di rubargli l'Iphone che aveva con sè. Vittima dell'episodio, accaduto in un week-end delle settimane scorse all'uscita di un locale di via Zamenhof a Vicenza, nella zona est della città, unin servizio alla caserma militare Del Din, poi trasportato in ospedale e dichiarato guaribile in un mese. Il fatto è avvenuto attorno alle 6 del mattino.Come spiegato oggi in una conferenza stampa tenutasi oggi nella, attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza, interne ed esterne della discoteca, e un'attività di indagine, i carabinieri della Setaf con i colleghi del comando provinciale e della compagnia di Vicenza sono riusciti a risalire ai tre rapinatori, tutti residenti a Vicenza, che sono stati arrestati: si tratta di Carlos Turra, 30enne, Scyon Cavazza, 29 anni, e René Gabrieli 19 anni, gli ultimi due dimoranti nel campo nomadi di viale Cricoli. Il terzetto è ora rinchiuso nellaNella mattinata di ieri, gli uomini dell'Arma, con l'ausilio dell'unità cinofila di Torreglia, hanno dato esecuzione ai provvedimenti rintracciando Turra nella propria abitazione, in città, e Cavazza in quella della fidanzata in centro storico. In quest'ultima abitazione sono anche stati trovati una pistola Browning calibro 9 con matricola abrasa (che ora sarà inviata ai Ris di Parma per accertamenti e per l'esame balistico), una pistola giocattolo priva di tappo rosso, un machete con lama di 40 centimetri e circa 30 mila euro in banconote false, del valore ciascuno di 100 euro. In questa operazione fondamentale è stato l'apporto del fiuto del cane Gomo, un pastore tedesco specializzato nella ricerca di esplosivi ed armi da fuoco, che ha condotto i carabinieri al nascondiglio dell'arma illecitamente tenuta.