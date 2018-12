Furti e rapine ad anziani: la Polizia sgomina la "banda dei Rolex"

di Luca Pozza

VICENZA - Laha sgominato la cosiddetta, che agiva sfilando o rapinando l'orologio di valore portato al polso, per buona parte da persone anziane. Al termine delle indagini è stato chiesto il, tutti senza fissa dimora, di età compresa tra i 19 e i 29 anni, quattro donne e un uomo. Il quintetto dovrà rispondere a vario titolo di furto con destrezza pluriaggravato in concorso e in un paio di casi di rapina impropria. Attualmente risultano ricercati in tutto il territorio nazionale Mihai Dumitru, 22 anni e le quattro donne: Mirabela Radu, 19 anni, Artemiza Filipache, 28enne, Simona Cristea, 29 anni, e Manuela Schian, 25enne.Almeno cinque gli episodi in città - avvenuti la scorsa estate, tra giugno e luglio - e riconducibili alla banda, che tuttavia avrebbe operato un po' in tutto il Veneto e in Lombardia. Lo stratagemma era solitamente quello della tecnica dell'abbraccio: ad entrare in azione erano sempre le donne che, dopo essere scese dall'auto guidata da un complice, avvicinavano la vittima di turno con una scusa, magari per chiedere informazioni, e poi la abbracciavano per sfilare l'orologio dal polso. Due i colpi andati a segno, in via Imperiali ai danni di un'anziana di 85 anni che procedeva con un "girello" e in corso SS Felice e Fortunato, ai danni di un pensionato 65enne, al quale è stato sfilato il Rolex dal braccio. Negli altri tre episodi le vittime sono riusciti ad accorgersi del tentativo di furto e a far scappare le donne.Gli inquirenti berici, che hanno lavorato per mesi per individuare i responsabili, ritengono che la banda possa avere agito ai danni di altre persone a Vicenza, ma non è da escludere possibili colpi in altre città italiane.