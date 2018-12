Calano le pm10 nell'aria: stop ai divieti e via libera per i diesel Euro 4

di Luca Pozza

VICENZA - Apossono tornare a circolare. Oggi, vista la nota con cuiha comunicato al sindaco che il territorio del capoluogo berico in virtù del calo dei valori delle Pm10 nell'aria, è rientrato nel “”. A quel punto l'amministrazione ha disposto l'immediata revoca del provvedimento più restrittivo, che era scattato a metà della scorsa settimana e ha interessato anche il week-end.Con effetto immediato, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 18.30, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, non potranno dunque circolare i veicoli privati a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3; i veicoli commerciali a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3; i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/C. Un nuovo bollettino dell'Arpa Veneto sarà emesso a metà settimana e in ogni caso tutti i divieti (anche quelli meno restrittivi) saranno sospesi durante l'intero periodo natalizio, da lunedì 17 dicembre al 7 gennaio 2019, per non ostacolare lo shopping.