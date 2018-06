Sbanda con la moto, Alessandro muore a 18 anni dopo una notte di agonia

di Luca Pozza

VICENZA - Nel tardo pomeriggio di ieri era stato coinvolto in un, uscendo di strada a bordo della sua moto, nel quale aveva riportato ferite gravissime, dal quale non si è più ripreso. Questa mattina, nonostante il prodigarsi dei sanitari, Alessandro Lunardi, 18 anni, è spirato all'ospedale di Vicenza, dove era ricoverato in coma nelSecondo quanto ricostruito il giovane sarebbein maniera autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi, all'altezza dell'incrocio tra via Falcone e strada Biron, ai confini tra i comuni di Vicenza e Monteviale. Dopo l', è stato soccorso da un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari l'hanno rianimato sul posto per poi trasportarlo al San Bortolo dove come detto non ce l'ha fatta.Sull'ennesimo sulle strade del Vicentino nelle ultime settimane, rilievi da parte della polizia locale dell'Unione comuni di Caldogno, Isola e Costabissara, che sta ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Al momento non sembrano esserci testimoni diretti dell'incidente.