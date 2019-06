Colpo in concessionaria, poi speronano auto del ranger che resta ferito

di Luca Pozza

VICENZA - Nuovola scorsa notte a Vicenza, con il ferimento di una guardia giurata. Secondo quanto ricostruito dai, attorno alle 2.30, una banda composta da tre soggetti si è introdotta all’interno del concessionario “Autovega - Ducati", in via del Commercio, nella zona industriale, ed ha caricato su un furgone una motocicletta modello 1.260S.L'effrazione ha però fatto scattare ilche, tramite la centrale operativa dell'istituto di vigilanza, ha dirottato sul posto una, che si trovava in zona, sopraggiunta sul posto proprio mentre i banditi si stavano allontanando. Il ranger ha cercato di bloccare la fuga ma la sua vettura è stata speronata violentemente dal furgone, che è poi riuscito a fuggire.Nell'incidente ilè rimasto ferito e poi, dopo essere stato soccorso da una pattuglia dell'Arma, a sua volta giunta sul posto, è stato affidato ai sanitari di un'ambulanza del Suem 118. Lo stesso è stato poi trasferito al pronto soccorso, dove gli è stato diagnosticato un colpo di frusta e diverse contusioni: le sue condizioni non destano preoccupazione.