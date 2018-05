Va dal padre e trova i ladri: picchiata ma poi riesce a far arrestare zingara

di Luca Pozza

VICENZA -per una coppia diche nella serata di ieri sono andati a trovare il padre di lei nella sua casa in via Di Velo, una laterale di viale Trieste, a Vicenza. I due, che erano accompagnati dalla badante dell'anziano, appena fuori dalla porta hanno scoperto che in casa c'erano due ladri, risultati poi essere dueQuesti ultimi due, all'improvviso, hanno spalancato la porta, cercando di fuggire. L'uomo ha aggredito e poi spinto la figlia dell'anziano (che in quel momento non era in casa, anche se è arrivato poco dopo) facendola cadere su un cespuglio di rose per poi salire a bordo di una Ford Focus di colore scuro. La signora, che ha 55 anni, non si è però data per vinta e con l'aiuto del marito è riuscita a chiudere il cancello, di fattoA quel punto il complice, ora ricercato, ha iniziato ad urlare, chiedendo di liberare la moglie bloccata per poi allontanarsi visto che i suoi appelli sono andati a vuoto.Nel frattempo, al punto che il nomade ha deciso di salire in auto e fuggire. I poliziotti della Squadra Volanti, una volta arrivati sul posto, hanno arrestato per rapina in concorso la nomade, risultata essere Ankica Rukavina, 51 anni, nativa di Zagabria. Gli agenti hanno trovato la porta scassinata e le stanze a soqquadro, ma pare che i ladri non abbiano fatto in tempo a portare via nulla. Secondo le indagini la coppia di nomadi, che ha vari precedenti di polizia, era stata identidicata a Ferrara qualche giorno fa.