di Vittorino Bernardi

THIENE – Per i due vecchi amici di Thiene e di Marano che alle 13.40 di martedì nello spingere sui binari uno scooter in panne in località Prà de Novei hannodella linea Vicenza-Schio, è arrivata la prima sanzione dio a testa per avere violato ilin un tratto privo di recinzione.Un pezzo dello scooter distrutto dal treno ha colpito alla testa il 65enne ricoverato in ospedale a Santorso per una ferita alla fronte. Illeso l'altro amico 62enne di Marano.Trenitalia ha comunicato chealla polizia ferroviaria di Vicenza per “interruzione di pubblico servizio”. Il regionale 5467 al km. 20 della linea Vicenza-Schio è rimasto fermo tre ore con trasporto a destinazione della ottantina di passeggeri con un autobus attivato d’urgenza.Nelle tre ore Trenitalia ha annullato quattro treni e utilizzato un autobus per sei convogli che partiti da Vicenza si sono fermati a Dueville. Per i due amici è in arrivo un conto salatissimo da pagare.