La nazionale torna allo stadio Menti: il 15 ottobre Italia-Tunisia under 21

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Lotorna ad ospitare una partita dell'Italia under 21: si tratta di un'amichevole contro i pari età della Tunisia in programma lunedì 15 ottobre, con inizio alle ore 18.30, con diretta su RaiDue. A darne notizia è la società biancorossa che in una nota precisa «che si tratta di un importante riconoscimento da parte della Federazione Calcio nei confronti del nuovo corso societario targato L.R. Vicenza e negli investimenti profusi dalla stessa società nella riqualificazione dell’impianto di via Schio».Il match della squadra delsarà preceduto dall’amichevole con il Belgio in programma l'11 ottobre allo stadio di Udine, che a giugno 2019 sarà una delle città italiane che ospiteranno le finali degli europei di categoria. L’Italia under 21, al primo confronto ufficiale con la Tunisia, giocherà per la sesta volta allo stadio Romeo Menti, dove è imbattuta avendo raccolto 4 successi e un pareggio (1-1, gol di Cerri) contro la Serbia il 2 settembre 2016 nell’ultimo match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo 2017.