Picchiato da 5 persone e rapinato di 500 euro: 23enne in ospedale

VICENZA - Ha denunciato di essere statoda cinque persone, probabilmente di, che gli hanno sottratto il portafoglio contenente circa 500 euro e il cellulare, per poi dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe del quartiere. Sull'episodio, avvenuto nella tarda serata di ieri (domenica), attorno alle 23.30, in viale Verona a Vicenza, stanno ora indagando i carabinieri della compagnia berica.è stato propria la vittima, un, residente in città, regolare, che ha chiesto aiuto ad alcuni passanti, che hanno allertato il 112. A causa delle ferite riportate il giovane è stato trasportato con un'ambulanza del Suem 118 all’ospedale San Bortolo per curare delle escoriazioni al volto: le sue condizioni non sono gravi. Le indagini dei militari sono in corso per accertare la dinamica dei fatti e risalire all’identità degli autori.