Operaio al lavoro travolto e ucciso sul colpo da un autoarticolato

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIARO -, attorno alle 16.30, lungo l'A31, tra i caselli di Agugliaro e Noventa Vicentina, in direzione Rovigo. Secondo le prime informazioni un operaio, addetto alla segnaletica stradale e in quel momento al lavoro sull'arteria, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante. Il decesso sarebbe stato immediato. Secondo quanto si apprende l'operaio era al lavoro tra la prima corsia e quella di emergenza, mentre il traffico si muoveva solamente nella corsia di sorpasso, come evidenziato dalla presenza dei "birilli" tra le due carreggiate.Sul luogo dell'incidente un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso e la polizia stradale di Badia Polesine (Rovigo), competente del tratto dell'arteria. A causa dell'incidente in A31 si sono formati diversi chilometri di coda, per consentire i soccorsi.