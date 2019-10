Va in escursione sulla Sisilla: 51enne trovata morta nel dirupo

VICENZA - Tragedia della montagna verso mezzogiorno: la Centrale del 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno per una persona precipitata dalla Sisilla.



Una squadra è accorsa alla base della parete, dove il medico dell'ambulanza sopraggiunta nel frattempo ha potuto solamente constatare il decesso della donna, una 51enne, di Valli del Pasubio che pare fosse in escursione da sola.



Sul posto anche i carabinieri: sono in corso indagini per stabilire le cause esatte della tragedia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA