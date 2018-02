La stufa funziona male, bimba e 90enne intossicate dal monossido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDAGNO - Questa mattina alle 11.15, i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del suem 118, in Contrada Cengiati di Valdagno per la verifica di una, dopo che unae un’sono state portate in ospedale per una probabile. La squadra intervenuta da Schio ha verificato il sistema di riscaldamento utilizzato nell’abitazione, che potrebbe essere la causa del malessere della signora 90enne e della minore.A dare l’allarme i genitori della bambina, che si trovavano al piano terra, insieme a un’altra sorellina, i quali non hanno accusato nessuno malore. Le operazioni di controllo dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con l’inibizione dell’uso della stufa, fino a un controllo della conduttura di evacuazione dei fumi e del sistema di riscaldamento ad aria da parte di tecnici qualificati.