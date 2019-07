Palio delle zattere: sabato 13 e domenica 21 la storica gara sul Brenta

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA. Il ‘’ richiama ogni anno lungo le rive del Brenta migliaia di persone attratte dalla singolare manifestazione che racchiude insieme storia, tradizione, cultura, sport e folclore. Ideato in ricordo del, che seminò morte e distruzione a Valstagna e in Valbrenta, il Palio delle zattere è inserito nel «».La gara sulle impetuose acque del Brenta segue il percorso degli zattieri che, nei secoli scorsi, trasportavano legname e merci, trascinate a valle dall’Altopiano dei Sette Comuni lungo la famosa, la "calata" di 4.444 scalini costruita apposta dalla Serenissima Repubblica, e li fluitavano sul Brenta fino a Venezia, alla riva che ancor oggi si chiama "le Zattere".La 33^ edizione prenderà il via, a, in uno dei tratti più suggestivi della Valbrenta, ma, che determinerà l’ordine di partenza delle zattere e la presentazione degli equipaggi, con il lancio della sfida tra le contrade in costume, è in programmaGrazie all’entusiasmo contagioso del nuovo comitato organizzatore, cresce la tensione della sfida per la conquista dell’ambito trofeo nelle borgate imbandierate a fasta. Nell’anteprima, oltre alla presentazione degli equipaggi e delle damigelle delle nove contrade:, si svolgeranno le gare che prendono spunto dalla rievocazione storica delle attività di un tempo esercitate dalle genti valligiane: il ‘’ con una ‘’ di legna, per l’assegnazione della posizione della bandiera, che gli zattieri dovranno strappare dal filo, steso attraversa il fiume, in centro al paese, nella prova intermedia e quindi del ‘’, per determinare la griglia di partenza delle zattere, spesso determinante per l'esito finale.In serata, nella storica, le ultime sfide durante la coinvolgente cena delle contrade.