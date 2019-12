Paura sul Grappa per un incendio: al lavoro per salvare i boschi

di Luca Pozza

VALBRENTA - Paura nella serata di oggi in Valbrenta. Dalle 18 i vigili del fuoco stanno infatti operando sul Monte Grappa, nelle vicinanze dell’Ossario e della malga Monte Pertica per un incendio sterpaglia e sottobosco con un fronte di circa 500 metri che si è sviluppato velocemente, andando a lambire l'area boschiva.La squadra dei pompieri arrivata da Bassano sta operando per lo spegnimento del fronte del fuoco. Attivate anche due squadre dell’antincendio boschivo regionale che si stanno portando sul posto: corsa contro il tempo per circoscrivere il fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri per capire le cause dell'incendio.