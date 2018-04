Un setter caduto in una voragine profonda 10 metri salvato dopo 4 giorni

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - Nuovo episodio che conferma i vigili del fuoco come: ieri l’altro una squadra della locale stazione è intervenuta nella zona boschiva di Rubbio per liberare un cane setter caduto in una voragine del terrenoi e disperso da. I pompieri sono stati chiamati dal padrone del cane di nome “Kimi Raikkonen”, per la velocità con cui si muove sul terreno, nella zona adibita a campo di addestramento cani da caccia di Rubbio. Venerdì mattina cercando l’amico a quattro zampe il cacciatore ha sentito dei guaiti, per individuarlo in una voragine del terreno. Un(Speleo alpino fluviale) dei pompieri si è calato nel buco verticale, hae, che in buone condizioni è stato consegnato al proprietario. Le operazioni di recupero di “Kimi Raikkonen” si sono protratte per circa due ore.