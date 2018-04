Transumanza: Bressanvido e l’Altopiano di Asiago tra i percorsi candidati a patrimonio Unesco

di Roberto Lazzarato

BRESSANVIDO/ASIAGO - Il Veneto nella mappa della transumanza patrimonio Unesco? La Regione si schiera a favore dell’iniziativa promossa da dieci comuni vicentini.Il sindaco die il presidente dell’hanno consegnato all’assessore regionale all’Agricoltura e al presidente della Commissione Affari istituzionali del Consiglio veneto le delibere approvate all’unanimità con cui idelchiedono l’inserimento del Veneto nellaCirca 600 capi di bestiame sono protagonisti ogni anno della transumanza di Bressanvido, percorrendo due volte, a primavera e in autunno, il, alla ricerca di pascoli verdi e di migliori condizioni climatiche.Una tradizione secolare, che impegna centinaia di transumanti a piedi e a cavallo, che accomuna diverse regioni, dall’Abruzzo all’Alto Adige, dal Lazio al Piemonte, dalla Sicilia alla Lombardia.Le delibere dei dieci consigli comunali sono state consegnate oggi a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, a Venezia, alla presenza delle autorità regionali, del sindaco di Bressanvido e dei rappresentanti dei comuni di Asiago e Gallio.«Il Veneto ha una ricca e consolidata tradizione in merito - ha sottolineato l’assessore All’Agricoltura - con molte transumanze ‘minori’ diffuse sul territorio, come quella che arriva a San Pietro in Gu, in provincia di Padova. Candidare la secolare transumanza di Bressanvido a patrimonio dell’umanità significa».Intanto, come primo riconoscimento formale, sarà avviata la procedura d’iscrizione al Registro nazionale delle pratiche agricole tradizionali e dei paesaggi storici.«Il passo successivo sarà la richiesta rivolta al Ministero per le politiche agricole di integrare il dossier Unesco presentato a Parigi, insieme ad Austria e Grecia. Il Veneto, che sta investendo oltre 390 milioni di euro per lo sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia di montagna, intende sostenere con ogni mezzo questa pratica antica di».