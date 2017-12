Veglione in Piazza degli Scacchi, musica fino alle 2

di Maria Elena Mancuso

MAROSTICA – Appuntamento rinnovato con il. Anche quest’anno torna l’evento organizzato da amministrazione comunale ed esercenti del centro, per chi vorrà attendere la mezzanotte nella splendida cornice di Piazza Castello.Sarà infatti l’, il valore aggiunto di questa festa a base di musica e allegria. Ad accogliere quanti vorranno trascorrere in piazza la notte di capodanno, ci sarà il Castello Inferiore illuminato a festa, con gli immancabilie lo spettacolare incendio.Sul palco, prima e dopo la mezzanotte, un lungo, che sarà in consolle dalle 22.30 alle 2, per salutare il nuovo anno con un live di musica dance ed elettronica.Per l’occasionee lasarà sempre in funzione.«La Città di Marostica, da tempo scenario di, non poteva mancare a questo appuntamento», ha commentato il sindaco Marica Dalla Valle.«Undai cittadini e dalle migliaia di visitatori che, sempre più numerosi, scelgono la nostra cittadina per la sua bellezza e la sua ricca offerta culturale e di spettacolo».«Quest'anno più che mai l'impegno per realizzare il Capodanno in piazza è stato intenso» - spiega Simone Mattesco - «Grazie al sostegno dei pubblici esercizi del centro e al lavoro di sinergia tra uffici e forze dell'ordine, riusciremo a offrire un momento diai marosticensi e non solo, per chiudere in bellezza questo 2017».