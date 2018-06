Temporali e fulmini: comportamenti da tenere nelle escursioni in montagna

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Estate è tempo di passeggiate in montagna, che possono risultare pericolose agli escursionisti per i frequenti, alcuni violenti con. Il Soccorso alpino ha lanciato unagli appassionati perchè assumano comportamenti utili ala propria salute: i fulmini associati ai temporali rappresentano uno dei pericoli più temibili all’aperto.In caso di temporali il Soccorso alpino invita a restare lontani da punti che sporgono sensibilmente come: non cercare riparo dalla pioggia sotto questi ultimi, specie se d’alto fusto o più elevati della vegetazione circostante; evitare il contatto con oggetti dotati di buona conduttività elettrica;di dosso oggetti metallici come anelli, collane, orecchini e monili che possono causare bruciature; restare lontani daidell’alta tensione, attraverso i quali i fulmini attirati dai cavi elettrici rischiano di scaricarsi a terra.Se si è sorpresi dal temporale è necessario scendere di quota ed evitare la permanenza su, come creste o vette. Cercare se possibile riparo all’interno di una, lontano dalle soglie e dalle pareti delle stesse e in mancanza di meglio anche un bivacco o fienile, sempre a una certa distanza dalle pareti.Una volta guadagnato un riparo, oppure se si è costretti a sostare all’aperto,per rendere minima l’estensione verticale per evitare di trasformarsi in parafulmini; evitare di sdraiarsi o sedersi per terra e restare a distanza dida altre persone della compagnia; tenersi alla larga da percorsi di montagna attrezzati con funi e scale metalliche e altre situazioni analoghe; se possibile cercare riparo all’interno dell’automobile con portiere e finestrini