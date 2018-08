Acquista camper online, paga l'anticipo e i venditori "spariscono"

di Luca Pozza

SOSSANO - Su un noto, ha visto unr, proprio quello che lui stava cercando per andare in vacanza. Il prezzo gli sembrava allettante e così un 30enne romeno, residente a Sossano, ha deciso di comperarlo, e come richiesto dal venditore ha effettuato un bonifico a titolo di acconto per l’importo di 500 euro.Ma dopo il pagamento dell'anticipo, i venditori del mezzo si sono resi irreperibili, e così all'uomo, resosi conto della truffa, non è rimasto che recarsi alla stazione dei carabinieri di Sossano e presentare denuncia. Attraverso l'account i militari hanno iniziato a svolgere le indagini e alla fine hanno scoperto ein concorso tre lombardi, due 39enne residenti nel Bergamasco e nel Milanese e un 42enne che abita nel Bresciano. Del camper e dei soldi tuttavia nessuna traccia.