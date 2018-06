Sindaco colto da malore a 49 anni: è ricoverato in terapia intensiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANEZZE - C'è preoccupazione e attesa in paese per le condizioni del, 49 anni,in casa poco prima delle 20 di mercoledì. Accusati i primi sintomi il primo cittadino si è recato al pronto soccorso del San Bassiano per un controllo precauzionale: da lì è statodi Vicenza dove i medici dopo i dovuti controlli nellehanno deciso di intervenire chirurgicamente. Dopo l’intervento diLuca Vendramin è entrato del reparto di terapia intensiva: il quadro clinico è serio, ma c’è ottimismo nello staff medico. Padre di due figli e sindaco dal 2014 Luca Vendramin lavora per il Comune di Sandrigo. In queste ore sulla sua pagina Facebook si stanno moltiplicando idi guarigione da parte di cittadini.