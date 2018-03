Sexy ricatto sul web: 38enne versa 1.000 euro a "Melissa", poi la denuncia

di Vittorino Bernardi

SAN VITO DI LEGUZZANO - Nuovo caso di un vicentino caduto in un: prima di denunciare il raggiro presso la questura di Vicenza ha. La vittima è un 38enne residente in paese che il 20 febbraio su Facebook ha ricevuto una richiesta d’amicizia da parte di una certa Melissa.dalle foto pubblicate sul suo profilo, tanto da. Per qualche giorno i due nuovi amici si sono scambiati pareri e sogni di vita.Come in una cronaca vissuta centinaia di volte in Italia, entrato in “confidenza” con Melissa il 38enne. Zack, per il sanvitese è scattato il ricatto: dalla virtuale amica si è sentito dire. «oppure giro ai tuoi contatti Facebook le immagini della tua performance». Spaventato il 38enne ha versato la somma alla Western Union in un conto in Costa d’Avorio, per ricevere qualche giorno dopo una. Alla terza richiesta di denaro,il 38enne ha denunciato la vicenda in questura a Vicenza. Sono in corso le indagini di polizia per dare un’identità alla fantomatica Melissa.