«Prof la prego, non mi dia più 5 o mio padre mi riempirà di botte»

VICENZA - Ogni volta che tornava a casa con unvenivada. Come riporta il Giornale di Vicenza i fatti risalgono al periodo tra inizio 2016 e maggio 2017: se il ragazzino riceveva insufficienze il padre 51enne lo rimepiva disu gambe e braccia, colpi che lasciavano sul suo corpo lividi. Il ragazzino, non potendo chiedere aiuto in casa, dato che la madre è malata e ricoverata da tempo in uan struttura del Padovano,, altrimenti il padre lo avrebbe picchiato ancora una volta. A quel punto il professore ha segnalato la situazione al preside che, a sua volta, si è rivolto alle forze dell'ordine. Ne è nata un'indagine e il ragazzo, ora in terza media, è stato ascoltato dagli investigatori. Il giovane è stato allontanato da casa su ordine del tribunale dei minori e, da qualche mese, èe frequenta la scuola. Nelle prossime settimane il ragazzino sarà ascoltato nel corso di un incidente probatorio.