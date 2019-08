Bimbo di 3 anni morto: dall'autopsia sospetta emorragia interna

di Luca Pozza

SANTORSO - Un', tanto improvvisa quanto fatale, potrebbe essere la, il bambino di 3 anni, residente a Valli del Pasubio, avvenuta la notte del 30 luglio dopo due ricoveri, avvenuti nell'arco di poche ore, all'. È quanto sarebbe emerso, secondo quanto si è appreso, dall'autopsia disposta dal sostituto procuratore berico Luigi Salvadori ed effettuata venerdì pomeriggio.Si tratta di un evento molto raro, che potrebbe in qualche modo essere paragonato a un infartointestinale. Tra le richieste ai consulenti vi è anche quella di approfondire la causa della perdita di sangue, tramite anche un esame tossicologico, per capire se il bimbo possa aver ingerito qualcosa che gli è stata fatale. Gli esiti completi sono attesi nelle prossime settimane, quando il quadro sarà più preciso.