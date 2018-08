Sabato ritorna la Fiaccolata degli innamorati

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA-ASIAGO. Ritorna sabato 11 agosto la ‘’, conosciuta anche come la «», l'escursione notturna sui 4444 gradini della scalinata più lunga del mondo. Fiaccola in mano vi prendono parte, oltre ad escursionisti e vacanzieri, anche molte coppie di innamorati, suggestionati dalla leggenda tramandata nel tempo sin dal 1638 secondo la quale «».L’antica storia d’amore rievocata ha per protagonisti Nicolò e Loretta che, in attesa di un figlio, nell'imminenza del matrimonio, fu colpita dalla peste. Il futuro sposo, scese dall’Altopiano lungo la Calà e da Valstagna a cavallo raggiunse Padova, per procurarsi un unguento in grado di salvarla. Sopraggiunta la notte, non vedendolo arrivare, gli uomini della sua contrada, Sasso di Asiago, gli andarono in soccorso con le fiaccole, incrociando i valstagnesi che scortavano Nicolò per la risalita. Il balsamo guarì Loretta e al matrimonio parteciparono gli abitanti di monte e di valle.Lungo i 4444 gradini dell'antica Calà, giungevano a valle varie mercanzie, in particolare ildell'Altopiano, poi convogliato lungo le rive del Brenta e trasportato con leai porti della pianura sino agli scali della Serenissima.L’appuntamento romantico è fissato alle 18.45, in piazza San Marco, a Valstagna, e la partenza della fiaccolata alle 19, con arrivo previsto in località Sasso verso le 22, dove gli organizzatori hanno predisposto un rinfresco, musica e spettacolo pirotecnico. Da località Sasso è disponibile un autobus per Valstagna (su prenotazione), alle 17 e poi il ritorno, alle 23.30, per chi invece lascia l'auto a valle, al termine della manifestazione. Lungo il percorso, sono previsti servizi logistici, ristoro e pronto soccorso.