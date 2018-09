Rocciatore vola in parete dal Baffelan: ricoverato con un trauma cranico

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Ennesimo intervento in questa estate 2018 del Soccorso alpino di Schio che poco prima delle 13 è intervenuto per un alpinistadel monte Baffelan. Salendo da primo in una cordata di due persone il 38enne G.L. di Nibbiano (Piacenza) è caduto, hasulla parete rocciosa (trauma cranico) e si è ferito a una mano. Il compagno di scalata e altri due amici di una seconda cordata lo hanno aiutato a scendere sullo zoccolo all'attacco della via, dove è arrivata la squadra del Soccorso alpino. Dopo avere calato “a grappolo” i tre compagni fino alla base della parete per liberare spazio, i soccorritori hannol'infortunato che è stato caricato in una barella e calato per circa 100 metri, fino al sentiero sottostante. Da dove il rocciatore è stato spostato sulla strada carrozzabile (al momento chiusa al traffico) e caricato in un’ambulanza per il ricovero all'ospedale San Lorenzo di Valdagno per le cure del caso.