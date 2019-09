"La cena" del Veronese come non è mai apparsa: al via il restauro del capolavoro

di Roberto Cervellin

VICENZA - Resterà “fasciato” per. Tanto servirà per recuperarlo. Ma questo non impedirà di ammirarlo, anzi. Ilcome non è mai stato visto prima. Ovvero, avvolto da impalcature e macchinari. La celebre tela del pittore, custodita nela Vicenza, si fa il lifting. Da settembre il monumentale quadro - quasi 40 metri quadrati di grandezza - sarà sottoposto a unche terminerà entro il”, opera del 1572 di Paolo Caliari detto il Veronese, vista ogni anno da milioni di pellegrini, si potrà comunque osservare da una prospettiva diversa. Sì, perché sono previstesu prenotazione che daranno modo agli appassionati didel ripristino seguendone gli sviluppi.Non solo. Nelsono in programma diversi eventi dal titolo evocativoper accompagnare la campagna di riqualificazione finanziata da Intesa Sanpaolo per conto del Comune, proprietario dell'opera.