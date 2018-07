Un 40enne morto nel canale: vicino trovato un casco, si cerca la moto

di Luca Pozza

*** In aggiornamento ***

POZZOLEONE - Potrebbe essere riconducibile a unil ritrovamento del, rinvenuto questa mattina, attorno alle 8, da un agricoltore all'interno di un canale in via Vegre di Sopra a, che costeggia la strada: quest'ultimo ha subito dato l'allarme avvisando la polizia locale e i carabinieri, giunti immediatamente sul posto, così come un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso, avvenuto molte ore prima, probabilmente tra le 22 e le 24 di lunedì.Secondo i primi rilievi l'uomo, risultato poi essere un, indossava dei pantaloncini corti ed una maglietta e non aveva documenti con sè. Il giallo è stato subito svelato: mezzo chilometri più a nord è stato infatti rinvenuto un casco da motociclista, dove potrebbe esserci anche la moto, finita sul fondo del canale, mentre il corpo dell'uomo è stato trascinato dalla corrente. L'ipotesi più probabile è che il motociclista mentre rientrava a casa da Nove (dove era stato ad una festa) sia stato coinvolto in un', senza il coinvolgimento di altri veicoli. E poi nel tentativo di recuperare il mezzo sarebbe scivolato (non è escluso a causa di un malore), sbattendo la testa, per poi annegare nel corso d'acqua. Attorno alle 13 gli accertamenti da parte dei militari di Sandrigo e dei vigili del Consorzio Nord-est erano ancora in corso.