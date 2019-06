Paura nella notte: principio d'incendio al Ponte degli Alpini in restauro

IN AGGIORNAMENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO - Paura in città questa notte: isono intervenuti d'urgenza per un principio di incendio al, poco dopo mezzanotte.L’intervento allo storico monumento - che è in fase di restauro - si è protratto fino all’una. Non si conosce al momento l’entità dei possibili danni: sono in corso tutte le verifiche del caso daparte di vigili del fuoco e tecnici.