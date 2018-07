Esce di strada con lo scooter: pescatore in fin di vita in rianimazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMISANO VICENTINO - È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza., residente in paese, che attorno alle 9 di ieri in modo autonomo èin sella al suo scooter Mbk e nella caduta ha riportato un. Dalla prima ricostruzione del sinistro il pensionato si stava recando in località Rampazzo per pescare, giunto in via Pozzetto ha perso il controllo del mezzo: uscito di strada è finito nell’adiacente campo ed è. Il pensionato è stato immediatamente soccorso da alcune persone in transito che hanno chiesto l’intervento del 118. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem che per le gravi condizioni del ferito hanno fatto intervenire l’per il suo ricovero al San Bortolo, in rianimazione.