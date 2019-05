Pedone travolto da un bus diretto a Vicenza: 30enne in condizioni gravissime

PADOVA - Terribile incidente questa mattina, 30 maggio, alle 8.37 a Padova, nel centralissimo incrocio tra corso del Popolo e viale Trieste. Un bus di Busitalia diretto a Vicenza ha investito un pedone, il 30enne, M.G., che è stato soccorso e intubato sul posto dal Suem e versa in gravissime condizioni. L'autista del bus ha accusato un malore per lo spavento ed è stato accompagnato al Pronto Soccorso, dimesso poi intorno alle 16.



LA DINAMICA - SI CERCANO TESTIMONI

Il 30enne stava attraversando insieme ad altre persone che si sono fermate al sopraggiungere del pullman: lui ha proseguito ed è stato travolto. Pare il semaforo fosse rosso, i vigili stanno cercando testimoni del sinistro per ricostruire la dinamica.

