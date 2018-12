Acquistano legna da ardere su internet ma è una truffa: due denunciati

di Luca Pozza

ORGIANO - Attraverso ilhanno acquistato una, per una spesa complessiva di 550 euro, ma alla fine a destinazione ne sono arrivati solamente 16 quintali, come emerso dalla misurazione del peso effettuata. E così due coniugi residenti ad Orgiano, uno dei comuni dell'area dei colli Berici, si sono recati per denunciare il fatto nella caserma dei, che hanno subito avviato le indagini.Gli uomini dell'Arma, attraverso uno scambio informativo con altri comandi che nel frattempo, avevano concluso attività di indagini simili, sono riusciti a risalire a uno dei due indagati, tra l’altro proprietario del furgone Fiat Iveco utilizzato per il recapito della legna, identificando poi anche il complice. A finire nei guai due uomini che sono stati denunciati per il: si tratta di F.M., 41 anni, ed E.J.A., 48enne di nazionalità nigeriana, entrambi residenti a Cerignola (Foggia). L’invito dei carabinieri è quello di prestare sempre la massima attenzione nell’acquistare tramite internet da fornitori sconosciuti.