Arrestato truffatore specializzato nella tecnica del “falso carabiniere”

di Vittorino Bernardi

CASSOLA - I carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno arrestato il 44ennedi Napoli per avere truffato con launa signora di 83 anni. La pensionata aveva ricevuto una telefonata dai toni allarmanti. «Signora siamo i carabinieri, suo figlio è trattenuto da noi perché ha provocato un incidente stradale, può tornare a casa. A nostro nome passerà da lei un avvocato per ritirare il denaro». Priva di contanti in casa la signora al sedicente avvocato ha consegnato una collana d’oro, chiedendo una ricevuta per la consegna. Una richiesta che ha messo in difficoltà l’uomo che con la collana tra le mani, cosa che ha fatto intuire alla 83enne di essere stata raggirata. Un figlio della donna ha chiamato il 112 con una descrizione approssimativa dell’uomo, sufficiente perdai carabinieri della stazione di Romano d'Ezzelino nei pressi della stazione ferroviaria di Cassola., l’uomo ha tentato di disfarsi della collana d’oro e di dare giustificazione sulla sua presenza in zona, senza convincere i militari del capitano Castellari: è stato arrestato pere condotto in carcere a Vicenza in attesa dell'udienza di convalida. Esaminati i filmati della stazione ferroviaria i carabinieri hanno trovato il punto in cui l’arrestato aveva gettato la collana: recuperata è stata restituita alla proprietaria.