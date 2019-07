Nuoto: Carlotta un titolo tricolore e tre medaglie

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Unai Campionati Italiani di nuoto paralimpico di Busto Arsizio (VA), in Lombardia.Carlotta, l’atleta della Valbrenta portacolori della Sportmanagement di Marostica, un diploma d’informatica, costretta su di una carrozzina, ha iniziato a nuotare quando aveva solo sei anni ed ha collezionato numerosissimi successi a livello nazionale.Ai Campionati Italiani assoluti, disputati sulla piscina Manara di Busto Arsizio, 52 società provenienti da ogni parte d’Italia hanno presentato i loro migliori atleti che si sono contesi i titoli tricolori paralimpici. Il team scaligero, con il tecnico Valentina Mazzonetto, ha schierato in vasca, entrambi brillanti protagonisti. Sarcina ha conquistato lanei 150 misti, mentre Carlotta è salita sul gradino più alto del podio aggiudicandosi lanei 100 stile libero, oltre anei 50 stile libero e nei 100 dorso. Risultati che premiano i tanti sacrifici, intensi allenamenti, resi possibili grazie all’impegno assiduo dei genitori Massimo e Lionella che la portano in piscina e a partecipare alle gare in tutta Italia. Occasioni che consentono di conoscere altri ragazzi come lei, le loro famiglie e quindi, al di là dell'aspetto sportivo, assumono anche una finalità sociale, un'opportunità che unisce tutti, genitori e ragazzi diversabili. Sia Carlotta che Giacomo, guidati per tutta la stagione agonistica dagli allenatorii, oltre al titolo e alle medaglie sono riusciti a migliorare nelle gare di Busto Arsizio i tempi delle loro prestazioni personali.Non solo competizioni, ma anche un’emozionanteper Carlotta ed altri sei compagni del(Sub Diversamente Abili) del Club San Marco di Venezia, che hanno effettuato due immersioni, accompagnati dagli istruttori, sino ad una profondità di 12 metri, nei fondali dell’Isola del Giglio.