Frode al Comune per la palestra: nei guai 3 titolari di società padovana

di Luca Pozza

NOVENTA VICENTINA - Laha posto sottoper oltre 360 mila euro ad una, nell’ambito di un’indagine su irregolarità di lavori dell’impianto fotovoltaico di una struttura comunale a Noventa Vicentina. Tre gli indagati, che ora sono accusati di: si tratta di B.S., 55 anni, B.M., 58 anni e Z.D., 46enne.Secondo quanto emerso l’indagine è relativa alla, con la quale il Comune aveva aggiudicato i lavori di costruzione di un palazzetto dello sport alla società padovana indagata, prevedendo espressamente che l’impianto fotovoltaico avrebbe dovuto essere completato entro il 31 dicembre 2010, ultima data utile per l’ottenimento da parte dell'amministrazione dell’agevolazione finanziaria relativa al conto energia. Poiché nelle clausole contrattuali dell’appalto erano previste penali finanziarie nel caso in cui l’azienda costruttrice non avesse concluso i lavori dell’impianto fotovoltaico entro la data prevista, la società aggiudicataria, avrebbe attestato l’avvenuta ultimazione dei lavori in tempo utile al fine di evitare, in modo fraudolentento, l’esborso delle penali.Le indagini svolte dai finanzieri hanno permesso di accertare l’individuando anche come parte dei materiali fossero, in concreto, pervenuti in cantiere con una tempistica assolutamente non compatibile con la certificazione prodotta anche se la documentazione cartacea illecitamente predisposta induceva a ritenere il contrario. Così la Procura di Vicenza ha emesso il provvedimento di sequestro che ha interessato conti correnti intestati o riconducibili ai tre indagati.