Violento scontro all'incrocio: 2 feriti gravi, uomo incastrato tra le lamiere

di Luca Pozza

NOVE - E' di, di cui uno in, il bilancio di untra due utilitarie avvenuto oggi, attorno all'ora di pranzo, a Nove (comune del Bassanese), all'incrocio tra via Martini e via Canova. La squadra dei vigili del fuoco, giunta da Bassano del Grappa, ha messo in sicurezza le due vetture, entrambe Fiat Punto, e utilizzando cesoie e divaricatori hanno estratto un uomo, rimasto bloccato nell’abitacolo di una delle due.I due feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118 e trasferiti al pLe operazioni di soccorso dei pompieri sono durate un’ora circa. Sul posto per i rilievi la polizia locale, che sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.