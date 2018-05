Multe fino a 450 euro: stangata sui furbetti che abbandonano i rifiuti

di Roberto Cervellin

VICENZA -sui furbetti dei rifiuti. Chicorrettamente le immondizie o lascia i sacchettirischierà multe di. Di più. I residenti diche li conferiscono nel capoluogo saranno sanzionati conper chi abbandona o non ricicla la spazzatura. La giunta comunale, di fronte alle numerose isole ecologiche trasformate in, ha deciso di usare il pugno di ferro. Anche perché le contravvenzioni finora in vigore non erano un deterrente efficace.La mancata separazione della plastica dalla carta passerà così da. Se invece si depositerà la pattumiera accanto ai contenitori delle strade non si pagheranno più 100, mainvece le multe per coloro che abitano fuori Vicenza, ma hanno l'abitudine di gettare i rifiuti nelle aree attrezzate cittadine.Sì, ma come verranno applicate? E soprattutto: chi controllerà? Se lo chiede ilche, sui profili social del Comune, commenta in modo ironico il giro di vite dell'amministrazione di Achille Variati. «Peccato che senza telecamere non becchiate nessuno e quindi nessuno viene sanzionato», osserva una vicentina. «Quando i cassonetti sono pieni, che cosa dobbiamo fare?», chiede un altro. «Non mi sembra che le multe siano efficaci - aggiunge infine una persona - dal momento che non c'è nessuno che le infligge».