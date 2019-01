Esce di strada e vola nel parcheggio: tragedia sfiorata, grave una donna

di Luca Pozza

MONTORSO -nel primo pomeriggio di oggi a Montorso, in via Roggia di Mezzo, lungo la strada provinciale 33 a, dove un incidente stradale avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.I vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano sono intervenuti sul posto per soccorrere una donna, una 49enne residente a Sovizzo, che dopo aver, una Citroen C3, è andata a finire contro una siepe, per poi volare nel parcheggio di un’azienda, dove si trovavano altre auto in sosta. La Citroen è rimasta ruote all'aria, con l'dagli stessi pompieri.La donna, che è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, è stata poi presa in cura dal personale medico del Suem 118 per poi essere trasferita in ospedale in ambulanza. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.