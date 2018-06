Esce di strada e viene sbalzato fuori dal veicolo: muore 57enne

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTICELLO CONTE OTTO -. A perdere la vita, nella serata di oggi, Pierangelo Bedin, 57 anni, residente a Dueville, che stava percorrendo a bordo della suavia Rossi, proveniente da Vigardolo di Monticello Conte Otto con direzione Povolaro di Dueville, quando per cause in corso di accertamento ha iniziato a sbandare, per poi perdere il controllo del mezzo ed uscire dalla parte sinistra della carreggiata, saltando un fossato e finendo la corsa in un campo di granturco.Violentissimo l'urto, con l'auto che si è capottata diverse volte e il conducente che è stato sbalzato all'esterno,. Due automobilisti, che stavano transitando sul posto, hanno prestato i primi soccorsi, chiedendo nel contempo l'intervento alle forze delle forze. Sul posto un', i cui sanitari che non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo, che probabilmente è stato immediato. Sul posto tre pattuglie della polizia locale Nordest vicentino per ricostruire la dinamica del sinistro e per regolare il traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.