Frontale tra auto e furgoncino in rettilineo: muore donna di 68 anni

di Luca Pozza

MONTEGALDELLA - Una, residente a Merano (Bolzano), haoggi in unavvenuto, poco prima delle 12.30, a Montegaldella, in via Terminon, sulla strada che porta a Villaganzerla di Castegnero. Secondo una prima ricostruzione la donna, alla guida della sua Hyundai Atos, in un tratto rettilineo si è scontrata per cause in corso di accertamento con un furgoncino, un Fiat Doblò, che proveniva in senso opposto.Nell'urto frontale, violentissimo, ad avere le peggio è stata proprio la 68enne, che è deceduta sul colpo. All'arrivo sul posto i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che accertare la morte, dopo che l'automobilista era già stata estratta dalla lamiere contorte dai vigili del fuoco. Leggermente ferito il conducente del furgonico, che dopo l'urto è finito fuori strada, in un prato adiacente: è stato medicato sul posto e ha rifiutato di essere trasportato in ospedale. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Longare, che sta svolgendo le indagini, per capire la dinamica del sinistro.